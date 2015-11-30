Эрдоган таки не будет встречаться с Путиным в Париже, но поговорит с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в столице Франции встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко, передает ТСН.

Президент Украины проведет отдельную встречу с Президентом Турции — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 30, 2015

Но российский президент Владимир Путин встречаться с Эрдоганом не будет.

Ранее Reuters сообщал, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Париже на саммите по вопросам изменения климата. При этом время возможной встречи пока не установлено.

Согласно сообщению, 26 ноября Эрдоган в интервью французскому телеканалу France24 заявил, что он предложил Путину встретиться в Париже во время климатического форума, однако ответа пока не получил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча Путина с Эрдоганом "не обсуждается". Песков также отметил, что не имеет информации о планируемых телефонных разговорах между лидерами России и Турции.