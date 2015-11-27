Жириновский предложил сбросить на Турцию ядерную бомбу

Лидер либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский считает, Турция – враг России номер один.

Читайте такжеТурецкие СМИ рассказали о действиях пилотов F-16 перед уничтожением российского Су-24

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Турки как восточные народы – их больше всего раздражает и волнует неизвестность. Они сейчас в бешенстве – и президент, и премьер-министр, и генштаб Турции – они не знают, что произойдёт. Я бы на их месте сейчас боялся сокрушительного удара по Турции. Одно дурацкое действие президента, и страны вообще может не быть", - утверждает Жириновский.

"Её можно сокрушить ракетно-ядерным ударом. Стамбул уничтожить очень легко: достаточно одну ядерную бомбу в пролив бросить, и его смоет. Это будет такое страшное наводнение, столб воды поднимется на 10-15 метров, и города не будет, а там 9 миллионов живёт", - уверен российский политик.

По его словам, союзники Турции по НАТО не станут вмешиваться, "не желая умирать в ядерном пожаре". Жириновский также заявил, что сейчас Турция для России – враг номер один.

Напомним, 24 ноября на границе с Сирией Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, которые, как сообщают турецкий власти, нарушил ее воздушное пространство и после 10 предупреждений не покинул его.

В свою очередь власти РФ утверждают, что никаких предупреждений не было, а самолет находился на сирийской территории, и потребовали от Турции извинений и компенсации ущерба. Турецкая сторона приносить извинения отказалась .