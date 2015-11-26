В сети появились фото с места крушения российского вертолета Ми-8

В частности, на кадрах виден вертолет, который лежит на снегу. Кроме того, на снимках можно увидеть обломки Ми-8.

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Напомним, сегодня в Туруханском районе Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Турухан".

Ранее сообщалось, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

Сейчас известно, что 15 человек погибли, 10 находятся в реанимации.