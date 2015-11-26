Крушение российского вертолета Ми-8: погибли 15 человек, 10 находятся в реанимации

10:23, 26 ноября 2015
Мир
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По предварительным данным, 15 человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на севере Красноярского края.

Ми-8 / airliners.net

Об этом заявила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, передает РИА Новости.

"На данный момент 15 человек погибли, 10 находятся в реанимации, одного извлекают из разрушенного фюзеляжа вертолета", - сказала она.

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Напомним, сегодня в Туруханском районе Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Турухан".

Ранее сообщалось, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

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