Крушение российского вертолета Ми-8: погибли 15 человек, 10 находятся в реанимации
10:23, 26 ноября 2015Мир
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По предварительным данным, 15 человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на севере Красноярского края.
Ми-8 разбился на севере Красноярского края / airliners.net
Об этом заявила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, передает РИА Новости.
"На данный момент 15 человек погибли, 10 находятся в реанимации, одного извлекают из разрушенного фюзеляжа вертолета", - сказала она.
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Напомним, сегодня в Туруханском районе Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Турухан".
Ранее сообщалось, что на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.
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