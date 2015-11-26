В России разбился Ми-8, на борту которого находились 25 человек

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

"На борту вертолета находились 22 пассажира и три члена экипажа. По предварительным данным, погибли 8 человек, остальные пострадали", - сказал источник.

"Сегодня один из вертолетов, пролетавший в Туруханском районе, заметил с воздуха лежащий на боку на земле вертолет Ми-8. Из-за нехватки топлива он не смог приземлиться на месте", - сказал источник. Но экипаж вертолета передал координаты в экстренные службы.

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"На место предполагаемой аварии вылетели два вертолета", - сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, Ми-8 принадлежит местной авиакомпании.

Ранее в ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что борт перестал выходить на связь. "В настоящее время к вылету готовится поисковый отряд", - сказал собеседник агентства.