Россия намерена перебросить в Сирию новые боевые самолеты после уничтожения Су-24 - СМИ

Об этом рассказал источник в Генштабе, передает "КоммерсантЪ".

Отмечается, что основу российской авиагруппы в Хмеймиме составляют штурмовики Су-25СМ (12 машин), фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 (по 12 машин), истребители Су-27СМ и Су-30СМ (по четыре машины). Также в распоряжении военных 12 ударных вертолетов Ми-24 и три многоцелевых Ми-8.

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По словам источника в органах оперативного военного управления, до сбития Су-24 самолеты летали без какого-либо прикрытия.

Теперь каждый из 24 фронтовых бомбардировщиков будет летать в сопровождении истребителя. В связи с этим Генштаб РФ рассматривает возможность увеличения истребительной авиации на Хмеймиме еще на 10–12 машин, чтобы каждый из Су-24М и Су-34 работал по целям в паре с Су-27СМ или Су-30СМ.

Как сообщал УНИАН, Россия перебросит на авиабазу Хмеймим на сирийском побережье в провинции Латакия новейшие ЗРК С-400.