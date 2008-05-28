Нижняя палата парламента Канады признала Голодомор актом геноцида

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует принятие Нижней палатой Канадского парламента решения о признании Голодомора 1932-33 годов актом геноцида против украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО сообщил, что такое решение было принято вчера, 27 мая.

“Это блестящая победа”, - сказал он.

Президент рассказал, что во время его визита были проведены дебаты в парламенте Канады по этому поводу. “Мы провели исключительно конструктивную дискуссию с премьер-министром Канады. Мне кажется, что удалось донести власти Канады, почему для Украины является принципиальным признание Голодомора Нижней палатой парламента актом геноцида”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, с 26 мая В.ЮЩЕНКО находится в Канаде с государственным визитом.