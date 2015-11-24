Действия Турции в отношении Су-24 вызвали у Пескова "жесткое возмущение и разочарование"

Действия Турции в отношении российского самолета Су-24 вызывают "жесткое возмущение и разочарование", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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"Могу выразить только самое жесткое возмущение и разочарование в связи с этими непредсказуемыми действиями Турции. Они абсолютно необъяснимы, и, к сожалению, объяснения напрашиваются самые негативные. Это то, о чем говорил глава нашего государства", — ответил Песков журналистам на просьбу, как человек, работавший в Турции по линии МИД, прокомментировать действия Турции.

Напомним, Песков в 1990-х несколько лет работал в российском посольстве в Турции.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

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Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.