Эксперты объяснили, почему российский Су-24 не мог спастись от истребителя F-16

Ракета класса "воздух-воздух" предположительно попала в сопло турбины Су-24, передают "Известия".

Отмечается, что сразу после этого самолет начал падать.

Как сообщают СМИ, самолет упал на палаточный лагерь туркоманов, или сирийских турок. Что касается пилотов, то им удалось катапультироваться, однако, по сообщениям CNN Turk, один из них взят в заложники туркоманами.

По словам военного эксперта Михаила Ходаренка, у Су-24 не было абсолютно никаких шансов против F-16.

"Американский F-16 - это истребитель, который, в первую очередь предназначен для воздушного боя. Он, конечно, может выполнять и задачи ударов по наземным объектам, но его главная функция - это маневренный воздушный бой. А Су-24 - это фронтовой бомбардировщик, это тяжелая машина, которая для воздушного боя не предназначена, а нужна только для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным объектами", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что подвесить ракеты класса "воздух-воздух" можно и на Су-24, но в целом он не предназначен для вооруженного противоборства в воздухе с истребителем типа F-15 и F-16.

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Стоит обратить внимание, что F-16 - многоцелевой: он может и вести воздушные бои, и поражать объекты на земле, но в связи с меньшим взлетным весом и большей маневренностью, он превосходит Су-24 по всем показателям.

Кроме того, в Су-24 нет возможности заднего обзора, что, возможно, и помешало пилотам уклониться от удара.

"У Су-24 в кабине нет зеркала заднего вида. Летчики иногда даже приматывают на руки зеркальца, чтобы хоть примерно понимать, что происходит сзади, - отмечает Ходаренок. - Что касается катапультирования, то в Су-24 оно не автоматическое. Между ног у пилота находятся два рычага, которые надо поднять, чтобы катапультироваться".

Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.