Саммит ЕС по вопросу мигрантов при участии Турции назначен на 29 ноября

Лидеры Евросоюза и Турции встретятся в Брюсселе в воскресенье, 29 ноября, для переговоров относительно кризиса с мигрантами и улучшения отношений между Брюсселем и Анкарой, сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Я призываю всех собраться на саммит ЕС-Турция в воскресенье, 29 ноября, в 16 часов. Цель - оживить наши отношения и сдержать миграционный поток", - написал Дональд Туск. По словам политика, он уже согласовал мероприятие с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

Напомним, ранее на встрече с Ахметом Давутоглу канцлер Германии Ангела Меркель пообещала Турции поддержку в упрощении визового режима и указала возможность открытия очередных глав в переговорах о вступлении страны в ЕС. Взамен Берлин ожидает помощи от Анкары в сдерживании потока мигрантов в Европу.