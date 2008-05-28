Обама перепутал Освенцим и Бухенвальд

Барак Обама во вторник признал ошибочным сделанное им ранее заявление о том, что его двоюродный дедушка во время Второй мировой войны участвовал в освобождении концентрационного лагеря в Освенциме, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters. Ранее представители Республиканской партии напомнили сенатору, что Освенцим освобождали не американские, а советские войска.

Пресс-секретарь штаба Обамы Билл Бартон пояснил, что в действительности тот имел в виду Бухенвальд. Двоюродный дед кандидата, Чарли Пэйн, служил в 89-й пехотной дивизии США и 4 апреля 1945 года принимал участие в операции в Ордруфе на подступах к Бухенвальду. "Вчера Обама ошибочно упомянул Освенцим вместо Бухенвальда", - говорится в заявлении.

Вечером 23 мая Национальный комитет республиканской партии США обнародовал заявление, в котором Обаме указали на его ошибку. "Освенцим освобождали советские войска, и поэтому, если только его дед не служил в Красной Армии, вчерашнее заявление Обамы никак не может быть правдой", - отметили республиканцы, добавив, что "частые преувеличения и откровенные искажения со стороны Обамы ставят под сомнение его рассудительность и готовность исполнять функции главнокомандующего".

В понедельник Обама, выступая перед избирателями в штате Нью-Мексико, рассказал о брате своей бабушки по материнской линии, который, якобы, "был в передовых рядах американских солдат, вошедших в Освенцим и освободивших концентрационный лагерь". По словам Обамы, вернувшись с войны, его родственник "заперся на чердаке и в течение шести месяцев не выходил из дома", находясь подавленном состоянии.

Концентрационный лагерь в Освенциме был освобожден в ходе операции 322-ой стрелковой дивизии Красной Армии 27 января 1945 года.