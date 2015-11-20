В России предложили ввести смертную казнь для террористов

Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов и их пособников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совместном собрании Госдумы и Совета федерации России, где планируется принять заявление против терроризма.

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«Раз «на войне как на войне», сегодня в своем выступлении я будут предлагать внести изменения в российское законодательство и, как исключение из правил, ввести смертную казнь для террористов и их пособников», - заявил Миронов.

При этом он считает, что «России нужно пойти по примеру Франции, которая лишает гражданства тех граждан, которые участвуют в террористических войнах на территории других государств».

По его словам, нужно исключить возможность беспрепятственной миграции боевиков через границы государств. Кроме того, Миронов предложил установить особый контроль за теми, кто прибывает из регионов повышенной террористической опасности на территорию России или выезжает в такой регион.

Также он заявил, что нужно укрепить боевой потенциал сирийской армии.

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«Для этого нам необходимо усилить военно-техническое сотрудничество с Сирией, наладить поставку в страну авиационной техники, боевое применение которой хорошо освоено сирийскими летчиками», - сказал Миронов.

По его словам, целесообразно также организовать ускоренную подготовку военнослужащих правительственных войск Сирии в военно-учебных заведения Российской Федерации.