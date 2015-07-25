Тунис ввел смертную казнь за терроризм
После трех дней дебатов парламент одобрил поправки подавляющим большинством
Поправки в законодательство также предусматривают тюремное заключение за публичное оправдание терроризма, позволяют задерживать подозреваемых на срок до 15 дней без санкции суда и доступа адвоката и облегчают спецслужбам прослушивание телефонных разговоров.
Вопреки протестам правозащитников, указывавших, что понятие "терроризм" прописано в новом законе недостаточно четко, тунисский парламент после трех дней дебатов одобрил поправки подавляющим большинством, сообщает Русская служба Би-би-си.
По мнению спикера Мохаммеда Эннасера, они усилят уверенность граждан в своей безопасности.
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18 марта 21 турист стал жертвой атаки на музей Бардо в столице страны Тунисе.
Вина за оба нападения возлагается на боевиков "Исламского государства".