Тунис ввел смертную казнь за терроризм

Поправки в законодательство также предусматривают тюремное заключение за публичное оправдание терроризма, позволяют задерживать подозреваемых на срок до 15 дней без санкции суда и доступа адвоката и облегчают спецслужбам прослушивание телефонных разговоров.

Вопреки протестам правозащитников, указывавших, что понятие "терроризм" прописано в новом законе недостаточно четко, тунисский парламент после трех дней дебатов одобрил поправки подавляющим большинством, сообщает Русская служба Би-би-си.

По мнению спикера Мохаммеда Эннасера, они усилят уверенность граждан в своей безопасности.

26 июня вооруженный преступник открыл огонь по отдыхающим на пляже в курортном городе Сус, убив 39 человек.

18 марта 21 турист стал жертвой атаки на музей Бардо в столице страны Тунисе.

Вина за оба нападения возлагается на боевиков "Исламского государства".