Конгресс США ужесточил правила приема беженцев

Как сообщает ВВС, документ поддержали 289 членов палаты представителей, против выступили 137.

За законопроект проголосовали не только республиканцы, но и многие демократы, несмотря на то, что президент Барак Обама выступал против этого закона и обещает наложить на него вето.

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Согласно законопроекту, ФБР, а также Министерство внутренней безопасности и Национальная разведка должны будут тщательнейшим образом проверять, представляет ли кандидат на получение статуса беженца угрозу безопасности американских граждан.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что хотя американский народ не обделен способностью сочувствовать, но гражданам США также следует помнить и о собственной безопасности.

Законопроект появился после серии нападений в Париже, жертвами которых стали 129 человек.

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