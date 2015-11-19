Обама применит вето к закону об ужесточении правил приема беженцев - Белый дом

"Этот закон введет ненужные и непрактичные требования, которые являются неприемлемыми и повредят нашим усилиям по оказанию помощи наиболее уязвимым людям в мире", - говорится в сообщении Белого дома, передает Reuters.

Ужесточение мер по приему беженцев "не обеспечило бы существенной дополнительной безопасности для американского народа, и приведет только к значительным задержкам и препятствиям на пути к реализации важной программы, которая имеет как гуманитарные цели, так и цели национальной безопасности", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, количество сирийских беженцев, которые переселились в США с начала гражданской войны в стране, к концу сентября вырастет примерно до 1800. Всего США приняли у себя около 70 тыс. беженцев со всего мира в этом году.

США выделили более $4 млрд для помощи людям, пострадавшим от гражданской войны в Сирии, а также около $25 млн для помощи мигрантам, которые переселяются в Европу.