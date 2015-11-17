Террористы ИГ используют наркотики для притупления чувства страха - СМИ

Террористические группы "Исламское государство" и "Аль-Нусра" используют это вещество для притупления чувства страха у своих боевиков, сообщает Liberation.fr.

"28 июня, Сейфеддин Резгуи открыл огонь на пляже туристического отеля в Тунисе. В результате этого теракта он убил и ранил более 70 человек, прежде чем был ликвидирован полицией. По данным Daily Mail, вскрытие показало, что террорист находился под действием наркотика, "идентичного тому, какой обычно используют боевики "Исламского государства" перед совершением терактов", - говорится в сообщении.

Эта террористическая группировка производит и использует каптагон в качестве стимулятора для большинства своих боевиков, употребляющих его непосредственно перед боем.

Основным эффектом от приема каптагона является бесстрашие и выносливость. Психиатр Рамзи Хаддад отмечает, что это вызывает "своего рода эйфорию".

"Вы не спите, вы не едите, но вы полны энергии", - сказал он.

Именно это заставило "Исламское государство" остановить свой выбор на данном препарате.

В статье отмечают, что каптагон производят из фенетиллина, молекулы амфетамина, иногда смешивая его с кофеином. Эта смесь стимулирует допамин и улучшает концентрацию внимания у человека, сообщает ливанский психиатр Эли Шедид изданию L'Orient-Le Jour. Одно время каптагон использовался в качестве средства от нарколепсии и гиперактивности, пока в 1980-х не был запрещен в ряде стран как лекарство, вызывающее привыкание.

С 2011 года производство каптагона перенесли из Ливана на территорию Сирии. На данный момент в Сирии производится львиная доля этого вещества, отметил официальный представитель ливанского отдела по контролю над наркотиками. После производства наркотик обычно доставляют из Сирии в Ливан и Иорданию на лодке либо машине.

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По данным Всемирной таможенной организации (ВТО), в последнее время в странах Аравийского полуострова значительно увеличилось количество изъятых таблеток: более 11 тонн каптагона в 2013 году, против 4 тонн годом ранее. Вещество продается по цене от 5 до 20 долларов за таблетку, что сделалло его мощным источником финансирования терроризма.