ИГИЛ готовит новые теракты в Европе - премьер Франции

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил в эфире радио RTL о новых готовящихся в европейских странах террористических атаках «Исламского государства».

По словам Вальса, боевики готовят теракты «во Франции и в других европейских странах».

Премьер подчеркнул, что по данным Парижа, серия терактов в столице была спланирована на территории Сирии.

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«Этому поколению предстоит долгое время жить с террористической угрозой. Мы должны жить, жить полноценно, но учитывать эту угрозу», - добавил Вальс.

Вальс также подтвердил, что по всей стране проводятся антитеррористические рейды, многие из которых напрямую не связаны со случившимся в Париже.

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Как сообщал УНИАН, ранее французские ВВС нанесли массированный удар по позициям группировки «Исламское государство» в городе Эр-Ракка в Сирии.