Полиция Туниса задержала 12 подозреваемых в организации теракта на пляже

Власти не уточняют, что именно инкриминируют задержанным и при каких обстоятельствах было проведено задержание, передает Русская служба Би-Би-Си.

При этом отмечается, что задержанные тренировались на территории в том же лагере подготовки боевиков, что и непосредственный исполнитель преступления. Кроме того, сейчас разыскиваются еще два предполагаемых боевика.

Читайте такжеТунис потеряет полмиллиарда долларов из-за недавнего теракта

По данным властей Туниса, помимо исполнителя теракта в Сусе в том же тренировочном лагере боевиков, расположенном в Ливии, обучались двое мужчин, убивших в марте 21 человека в тунисском музее Бардо.

Теракт на пляже в городе Сус произошел 26 июня. Его исполнитель прибыл с моря на лодке, спрятав в пляжный зонт автомат. На берегу он начал стрелять по туристам, убив 38 человек и ранив еще несколько десятков.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена во многих странах.