Полиция установила личность еще одного террориста, нападавшего на концертный зал в Париже

Об этом со ссылкой на телеканал BFM сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, его имя - Сами, а его родственники проживают в городе Бобиньи (департамент Сена-Сен-Дени).

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Напомним, ранее были установлены имена трех предполагаемых террористов-смертников, совершивших атаки в Париже.