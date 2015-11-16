Полиция установила личность еще одного террориста, нападавшего на концертный зал в Париже

10:46, 16 ноября 2015
Мир
1611 0

Французская полиция установила личность еще одного террориста, совершившего нападение на концертный зал Bataclan в Париже.

REUTERS

Об этом со ссылкой на телеканал BFM сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, его имя - Сами, а его родственники проживают в городе Бобиньи (департамент Сена-Сен-Дени). 

Читайте такжеВладелец сирийского паспорта, найденного у тела террориста в Париже, оказался беженцем - Reuters

Читайте такжепроводили в этом городе спецоперацию

Напомним, ранее были установлены имена трех предполагаемых террористов-смертников, совершивших атаки в Париже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter