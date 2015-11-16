Полиция установила личность еще одного террориста, нападавшего на концертный зал в Париже
10:46, 16 ноября 2015Мир
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Французская полиция установила личность еще одного террориста, совершившего нападение на концертный зал Bataclan в Париже.
REUTERS
Об этом со ссылкой на телеканал BFM сообщает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, его имя - Сами, а его родственники проживают в городе Бобиньи (департамент Сена-Сен-Дени).
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Напомним, ранее были установлены имена трех предполагаемых террористов-смертников, совершивших атаки в Париже.
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