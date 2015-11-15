Власти Франции рассказали о трех предполагаемых смертниках

Имя одного боевика из Франции опубликовал в своем Facebook депутат Национального собрания страны, мэр города Шартр Пьерр Жорж, передает "РБК".

"Его имя было Исмаил Омар Мостефа", - заявил Жорж, добавив, что боевик жил в Шартре, по крайней мере, до 2012 года. Депутат не привел о нем никаких иных сведений.

Французская газета Le Figaro указывает, что именно Мостефа был 29-летним французом, личность которого смогли ранее установить по отпечаткам пальцев.

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Он несколько раз признавался виновным в различных правонарушениях, однако никогда не приговаривался к тюремному сроку. Французская полиция уже задержала его брата и отца, проживавших в городках к востоку от Парижа.

Также СМИ приводят имя еще одного подозреваемого - Абдулабака Б. По данным канала M6, которые приводит издание, его имя указывалось в сирийском паспорте, обнаруженном рядом с останками одного из террористов. При этом следователи еще не уверены, что документ принадлежал именно тому боевику, рядом с которым был найден.

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В прокуратуре Греции сообщили, что в паспорте содержатся сведения о том, что его владелец родился в 1990 году. Ранее он не попадал в поле зрения французских спецслужб.

Кроме того, ночью 15 ноября сербская газета Blic опубликовала изображение паспорта другого предполагаемого террориста - гражданина Сирии Ахмеда Алмохаммеда, который попал в Париж по балканскому маршруту.

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3 октября он прибыл на территорию Греции, 7 октября - в Сербию со стороны Македонии, после чего отправился дальше в Хорватию и Австрию. Паспорт Алмохаммеда был обнаружен рядом с останками одного из смертников.