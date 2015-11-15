Подозреваемый в причастности к терактам в Париже может скрываться в Мадриде - СМИ

Власти Франции уведомили Испанию о том, что подозреваемый в причастности к терактам в Париже Салах Абдельсалам мог проникнуть на территорию королевства, сообщает ТАСС со ссылкой на Europa Press.

Согласно сообщению, представители французской полиции уже направили данные о подозреваемом в Мадрид. Ранее сегодня Абдельсалам был объявлен в розыск во Франции.

"Как сообщило французское МВД, это мужчина 1989 года рождения, рост 1,75 метра, глаза карие. Установлено, что брат Салаха, Брахим, погиб в ходе штурма спецназом концертного зала "Батаклан". Именно личность Брахима была установлена по отпечатку пальца, найденного после того, как террорист-смертник подорвал себя", - отмечает издание.

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели неподалеку от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

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Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.