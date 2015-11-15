Власти Франции назвали имя и место жительства второго причастного к терактам боевика - CNN
06:10, 15 ноября 2015Мир
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Французские власти назвали имя второго террориста-смертника, причастного к терактам в Париже.
REUTERS
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Вторым террористом оказался Исмаил Омар Мостефа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член французского парламента и мэр города Шартр Пьерр Жорж.
По его данным, террорист проживал в Шартре по меньшей мере до 2012 года.
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