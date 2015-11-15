Власти Франции назвали имя и место жительства второго причастного к терактам боевика - CNN

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Вторым террористом оказался Исмаил Омар Мостефа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член французского парламента и мэр города Шартр Пьерр Жорж.

По его данным, террорист проживал в Шартре по меньшей мере до 2012 года.

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Паспорт гражданина Сирии на имя Ахмеда Алмохаммеда был обнаружен рядом с останками одного из смертников.