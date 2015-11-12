В Финляндии мусульман стало больше, чем православных

Об этом сообщает местное издание Yle со ссылкой на сотрудников центров по приему беженцев.

Читайте такжеШвеция восстанавливает контроль на границах из-за наплыва беженцев

Отмечается, что большинство прибывающих в Финляндию мигрантов - светские мусульмане.

Заместитель директора центра по приему Йоутсено Яри Кяхкёнен рассказал, что некоторые просители убежища ходят в бары, но пьяных он не видел. Кяхкёнен отмечает, что пособий не хватает для празднования. Мигранты, живущие в центре по приему беженцев, получают 93 евро в месяц.

"Некоторые пьют пиво, но никто не был пьяным", - добавил сотрудник центра по приему беженцев.

Из-за притока просителей убежища, количество мусульман за короткое время превысило количество православных, и они стали второй по величине религиозной группой в Финляндии.

По информации издания, в Финляндии на данный момент проживает около 70 тысяч мусульман. Количество мусульман продолжает расти, поскольку количество прибывающих в страну просителей убежища снова стало увеличиваться.

Представители православия упали на третье место. В Финляндии проживает 61 тысяча православных. Затем идут Свидетели Иеговы (18 тысяч), Свободная церковь (15 тысяч) и Католическая церковь (13 тысяч).

Как сообщалось, Финляндия намерена приостановить прием беженцев по квоте ЕС. По данным МВД Финляндии, в страну до конца года могут приехать 30-35 тыс.просителей убежища. Ранее ведомство ожидало приезда 50 тыс. беженцев. В 2014 году их число составляло всего около 4 тыс. В Финляндию с начала этого года прибыли уже почти 26 тыс. мигрантов, в основном это выходцы из Ирака.