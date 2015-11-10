Финляндия намерена приостановить прием беженцев по квоте ЕС

Как передает телекомпания Yle, об этом в понедельник вечером заявил глава финского МВД Петтери Орпо, пишет ТАСС.

По его словам, "переговоров о направлении новых беженцев по квоте не будет, пока система распределения не заработает на уровне ЕС". Министр указал, что сейчас ведутся переговоры о приеме еще одной группы беженцев, по размеру она будет примерно такой же, какой была первая группа из 49 эритрейцев, прибывшая в страну в октябре.

"После второго трансфера мы возьмем паузу и посмотрим, присоединятся ли другие страны ЕС к перераспределению", - подчеркнул министр.

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Орпо пояснил, что в списке тех, кто согласился принять участие в этом процессе, "отсутствует несколько государств, которых кризис с беженцами особо не затронул".

По данным МВД Финляндии, в страну до конца года могут приехать 30-35 тыс. просителей убежища. Ранее ведомство ожидало приезда 50 тыс. беженцев. В 2014 году их число составляло всего около 4 тыс. В Финляндию с начала этого года прибыли уже почти 26 тыс. мигрантов, в основном это выходцы из Ирака.