Кремль: расследование крушения самолета на Синае не завершится в этом году

Об этом заявил глава администрации президента России Сергей Иванов, передает Би-би-си. По словам главы кремлевской администрации, причина катастрофы российского самолета А321 в Египте будет установлена не скоро.

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"Чтобы установить бесспорно причину, необходимо собрать выкладки самолета, то есть все останки, затем их надо перевезти в Каир, выложить, и несколько месяцев понадобится для исследования, в том числе и с химическим анализом, что, впрочем, уже в России ведется", - пояснил Сергей Иванов.

Он также подчеркнул, что теракт - это лишь одна из версий крушения А321. При этом Сергей Иванов сказал, что никакой зависимости между операцией России в Сирии и крушением российского аэробуса A321 в Египте пока не прослеживается.

Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявляло о большой вероятности того, что российский авиалайнер потерпел крушение из-за сработавшего взрывного устройства на борту.

Спецслужбы США также полагают, что значительная часть данных о крушении рейса А321 указывает на то, что на борту самолета взорвалась бомба, говорят американские представители.

Напомним, 8 ноября Россия ввела временный запрет на все пассажирские рейсы в Египет.