Медведев о крушении А321: Версия теракта сохраняется

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Вероятность террористического акта, естественно, сохраняется в качестве причины того, что произошло», - заявил Медведев.

При этом он уточнил, что рассмотрение вопроса о причинах катастрофы «все еще идет».

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Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии предварительных выводов о крушении российского самолета в Египте.

Вылетевший утром 31 октября из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на Синайском полуострове Египта, находившиеся на борту 217 пассажиров и семеро членов экипажа погибли.