В РФ подсчитали, сколько выходцев из постсоветских стран воюют за ИГИЛ

Об этом сообщил заместитель директора ФСБ России, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Сысоев, передает ТАСС.

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"Количество боевиков ИГИЛ в середине 2015 года составляло около 80 тысяч человек, в том числе, 50 тысяч - в Сирии и 30 тысяч - в Ираке, что сравнимо с армиями некоторых государств", - заметил Сысоев.

"В их числе около 30 тысяч иностранных боевиков-террористов. Подавляющее большинство из них прибыло с Ближнего Востока и Северной Африки. Из стран постсоветского пространства, включая Россию, в ряды организации вступило около семи тысяч человек", - отметил он.

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявлял, что в своей кампании в Сирии Россия "сошла с курса". Действия Кремля ведут к затягиванию гражданской войны в этой стране.