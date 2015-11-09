Картер: США готовы к дополнительным действиям против "Исламского государства" в Сирии

Об этом заявил сам министр обороны США Эштон Картер, передает "Голос Америки". В свою очередь влиятельная сенатор-демократ Дайан Файнстайн считает, что нельзя ограничиться отправкой в Сирию группы из менее чем 50 спецназовцев, и призывает использовать комплексный подход к борьбе с ИГИЛ.

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Глава Пентагона отметил, что на основе иракского и афганского опыта США поняли, что ключом к победе является наличие местных сил, способных сохранить мир, после того как им помогли этот мир установить. "Найти такие силы в Ираке и Сирии – нелегко, – сказал он. –На это уйдет какое-то время, потому что нам нужно их выявить, дать им необходимые возможности и поддержать. У нас есть определенные силы, готовые воевать с ИГИЛ, и если их численность увеличится, мы будем делать больше. Если мы найдем дополнительные группировки, которые готовы воевать с ИГИЛ, убедимся в их способностях и проверим их, мы будем делать больше. Президент дал понять, что он готов предпринять дополнительные усилия. Я, несомненно, готов рекомендовать ему предпринять дополнительные усилия, но нам нужно иметь способные силы на местах. Это ключ к устойчивой победе".

По словам Эштона Картера, численность американского контингента не столь важна, важно то, что они, американцы, будут там делать. "Они обладают уникальными навыками, они могут запрашивать воздушные удары, собирать разведданные. Они являются умножающей силой для силы, которая намного больше 50 человек, но состоит из местных людей", – добавил он.

В свою очередь заместитель председателя комитета Сената по разведке Дайан Файнстайн заявила, что размещения нескольких десятков американских спецназовцев недостаточно для выполнения поставленной задачи. "Если мы действительно хотим использовать силы специальных операций – чтобы они быстро зашли и быстро вышли, – нам нужно делать это в рамках гораздо более комплексного подхода к борьбе с ИГИЛ. Речь идет не о единственном объекте, не единственном здании в Ракке или где-то еще, а о многих самых разных местах. Другой момент состоит в том, что, кажется, возникает понимание, что одними бомбардировками дело не решить. Мы совершили более 7 тыс. вылетов. Другие участники также совершали вылеты. Мы совершили большинство вылетов, но это не изменило динамику".

Тем временем, информагентство Reuters сообщило, что в период с 30 октября по 6 ноября число авиаударов коалиции во главе с США против объектов "Исламского государства" в Сирии значительно выросло – до 56 по сравнению лишь с тремя за предыдущие 8 дней. Ранее представитель Пентагона сообщил, что множественные, одновременные операции коалиции усиливают давление на боевиков "Исламского государства" сразу на нескольких фронтах.