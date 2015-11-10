Россия в Сирии воюет не против ИГИЛ - помощник Обамы

Об этом заявила Селест Уолландер - помощник президента Барака Обамы, курирующая российское направление в Совете безопасности США, передает Медуза.

"И я могу сказать так: случалось, что целями российских авиаударов в Сирии становились объекты "Исламского государства". Но в подавляющем большинстве случаев удары наносились по районам, которые не находятся под управлением ИГ", - отметила она.

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При этом помощник Обамы подчеркнула, что США с готовностью поприветствуют решение России объединить усилия в борьбе с ИГИЛ, если увидят, что РФ намерена бороться именно с "Исламским государством".

Также Уолландер заявила, что в Сирии Россия продемонстрировала миру новые возможности своих вооруженных сил.

"Россия способна проводить очень сложные с технологической точки зрения операции, и уроки, полученные в ходе вторжения в Грузию, были усвоены. У России сейчас очень эффективные вооруженные силы, и ошибки, которые допускаются в Сирии, связаны не с боеспособностью, а со стратегическим планированием, это не военные ошибки, а политические", - считает она.

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявлял, что в своей кампании в Сирии Россия "сошла с курса". Действия Кремля ведут к затягиванию гражданской войны в этой стране.