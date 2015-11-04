Власти Южного Судана уточнили число жертв крушения Ан-12, есть выжившие

По словам представителя президента страны Атени Век Атени, выжить удалось троим, все они граждане Южного Судана, передает РИА Новости.

Атени Век Атени также сообщил, что самолет принадлежал местному авиаперевозчику Allied Services Limited.

«Мы ничего не знаем. У нас нет никаких деталей, связывайтесь с управлением гражданской авиации. Только они уполномочены давать комментарии», - сказал представитель компании.

Данная компания расположена в Джубе, осуществляет грузовые перевозки по региону, в ее владении находятся два самолета Ан-12, бортовые номера - EY-406 и EY 409.

По данным авиафорумов, в советское время самолет Ан-12 летал в Магадане. С 1996 по 2000 годы он стоял на складе, а затем его купила авиакомпания Сан-Томе и Принсипи - крохотного островного государства, расположенного в Гвинейском заливе у берегов Африки. С 2007 по 2014 годы воздушное судно летало в Армении. В прошлом же году его выкупила таджикская компания Asia Airways, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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Как сообщал УНИАН, Ан-12 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Южном Судане сразу после вылета из аэропорта Джубы. Самолет рухнул на берег реки Белый Нил, где в тот момент находились рыбаки. По данным местных СМИ, жертвами катастрофы стали более 40 человек. На самом самолете было пять членов экипажа и семь пассажиров.