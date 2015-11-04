Reuters сообщил о 41 жертве крушения самолета в Южном Судане (фоторепортаж)

12:25, 04 ноября 2015
Мир
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В крушении грузового самолета Ан-12 в Южном Судане погиб 41 человек.

В крушении грузового самолета Ан-12 в Южном Судане погиб 41 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицейского и очевидца.

Как сообщает South Sudan Tribune, причиной крушения грузового самолета Ан-12 могла стать техническая проблема или перегрузка судна.

Данную информацию предоставили эксперты из управления гражданской авиации Южного Судана.

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Отмечается, что в данный момент эксперты работают на месте крушения Ан-12.

Кроме того, разбившийся в Южном Судане самолет не числился в списках Росавиации.

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