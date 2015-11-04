Российский самолет в Южном Судане упал в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы - СМИ

Транспортный самолет Ан-12, потерпевший крушение в Южном Судане, по предварительным данным, упал при взлете в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает источник одного из российских информагентств в силовых структурах РФ.

"По предварительным данным, Ан-12 упал при взлете в Джубе в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы", - заявил он.

Как утверждает источник, на борту находились 12 человек, 10 из них погибли, в том числе, по неподтвержденной информации, 5 граждан РФ - экипаж.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Reuters, в Южном Судане погибли не менее 41 человека в результате катастрофы грузового самолета российского производства.

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Самолет совершил жесткую аварийную посадку вскоре после взлета из аэропорта столицы Джуба. Агентство сообщает, что два человека выжили, один из выживших - ребенок.

В то же время пресс-секретарь президента Южного Судана сообщил, что на борту могли находиться около 20 человек вместе с членами экипажа. Количество пассажиров составляло от 10 до 15 человек. Точное количество погибших, на которых упал самолет, неизвестно.

Один полицейский, не назвавший своего имени, сообщил о минимум 41-м погибшем. Другой очевидец сказал, что видел 41 тело на месте катастрофы.