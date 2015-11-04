В Южном Судане разбился самолет с российским экипажем

В Южном Судане погибли не менее 41 человека в результате катастрофы грузового самолета российского производства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Самолет совершил жесткую аварийную посадку вскоре после взлета из аэропорта столицы Джуба. Агентство сообщает, что два человека выжили, один из выживших - ребенок.

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В то же время пресс-секретарь президента Южного Судана сообщил, что на борту могли находиться около 20 человек вместе с членами экипажа. Количество пассажиров составляло от 10 до 15 человек. Точное количество погибших, на которых упал самолет, неизвестно.

Один полицейский, не назвавший своего имени, сообщил о минимум 41-м погибшем. Другой очевидец сказал, что видел 41 тело на месте катастрофы.

В свою очередь телеканал Al Jazeera также ообщает, что при крушении самолета погибли десятки. По некоторым данным, на борту находились 40 человек.

Напомним, в субботу, 31 октября, на Синае потерпел крушение российский самолет А321, погибли 224 человека.