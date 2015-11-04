В Госдуме РФ требуют проверить законность распада СССР и привлечь виновных к суду

Об этом сообщает РИА "Новости".

По его мнению, необходимо привлечь виновных к суду.

В июне депутат уже просил Генпрокуратуру проверить легитимность создания Госсовета СССР и его решений о признании независимости Эстонии, Латвии и Литвы. В Кремле тогда "затруднились с пониманием сути этой инициативы", в самой Генпрокуратуре сказали, что у запроса Федорова нет юридических перспектив.

В апреле 2014 года депутат просил Юрия Чайку возбудить уголовные дела в отношении причастных к распаду СССР.

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Теперь Евгений Федоров напомнил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в конце октября о том, что распад СССР стал трагедией гуманитарного характера, так как 25 миллионов этнических русских оказались за рубежом помимо своей воли.

По мнению депутата, тем самым глава российского государства констатировал, что произошедшее в 1991 году разрушение политических, экономических, социальных систем и институтов СССР повлекло массовые нарушения прав и свобод миллионов граждан страны. "По сути были приняты незаконные решения в виде указов Горбачева",- пояснил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин создал аналог пионерского движения.