В Госдуме РФ требуют проверить законность распада СССР и привлечь виновных к суду
Депутат Госдумы Евгений Федоров от "Единой России" вновь попросил Генпрокурора РФ Юрию Чайку проверить законность и легитимность решений, в результате которых произошел распад Советского Союза.
Об этом сообщает РИА "Новости".
По его мнению, необходимо привлечь виновных к суду.
В июне депутат уже просил Генпрокуратуру проверить легитимность создания Госсовета СССР и его решений о признании независимости Эстонии, Латвии и Литвы. В Кремле тогда "затруднились с пониманием сути этой инициативы", в самой Генпрокуратуре сказали, что у запроса Федорова нет юридических перспектив.
В апреле 2014 года депутат просил Юрия Чайку возбудить уголовные дела в отношении причастных к распаду СССР.
Читайте такжеDie Welt: Почему путинизм закончится так же, как Советский Союз
Теперь Евгений Федоров напомнил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в конце октября о том, что распад СССР стал трагедией гуманитарного характера, так как 25 миллионов этнических русских оказались за рубежом помимо своей воли.
По мнению депутата, тем самым глава российского государства констатировал, что произошедшее в 1991 году разрушение политических, экономических, социальных систем и институтов СССР повлекло массовые нарушения прав и свобод миллионов граждан страны. "По сути были приняты незаконные решения в виде указов Горбачева",- пояснил парламентарий.
Как сообщал УНИАН, ранее Путин создал аналог пионерского движения.