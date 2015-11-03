Die Welt: Почему путинизм закончится так же, как Советский Союз

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье «Почему путинизм закончится так же, как Советский Союз», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Для российского реформатора и экономиста Егора Гайдара Советский Союз рухнул не в 1991 году, а шестью годами ранее, 13 сентября 1985 года. В этот день Саудовская Аравия объявила о том, что увеличит добычу нефти. В течение следующих четырех лет, цены на нефть быстро падали – и Советский Союз распался.

Гайдар был либеральным реформатором экономики при президенте Борисе Ельцине. В начале 90-х годов он работал над созданием нового государства, которое возникло на руинах Советского Союза. До сих пор многие россияне обвиняют его в бедственном положении экономики в 90-х годах. Незадолго до своей смерти в 2009 году он написал книгу, в которой он безжалостно разоблачает недостатки советской системы и предупреждает о новой российской мании величия.

Гайдар не был свидетелем аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Но кто прочтет его книгу «Гибель империи», увидит, что путь к украинскому кризису уже был намечен. Это подробный анализ событий в России за последние несколько десятилетий. Тот, кто хочет понять, как российское общество пришло к нынешней форме путинизма, найдет ответы у Гайдара. Немецкий перевод книги появится в ноябре.

С одной стороны, Работа Гайдара – подробная экономическая история последних лет СССР, хорошо подтвержденная документами и статистикой. С другой стороны, это также личная история о разочаровании реформатора, чьи надежды не оправдались. Гайдар и его коллеги хотели радикально реформировать больную плановую экономику. Они надеялись, что рыночная экономика излечит россиян от «пост-имперского синдрома», что забота о собственном процветании вытеснит мечты о разрушенной империи. «В этом мы ошибались», не без горечи признается Гайдар.

Многие россияне тоскуют по Советскому Союзу

За цифрами и мудрым анализом скрыто большое беспокойство Гайдара о том, что Россия в своей истории вновь выбрала ложный путь и, вероятно, движется к следующей катастрофе. В настроении в России в 2006 году Гайдар видит смесь брежневских времен и Веймарской республики. Именно это побудило его написать свою книгу. Он хотел показать, что империя, по которой сегодня тоскуют многие россияне, с самого начала имела роковые трещины в фундаменте.

Цены на нефть в 2006 году снова были на высоком уровне, как во время правления Леонида Брежнева. В то же время Гайдар с беспокойством наблюдал, насколько широко распространялся в России миф о новейшей истории страны. Согласно которой, Советский Союз всегда был сверхдержавой, до тех пор, пока реформаторы – сумасшедшие или западные агенты – не пришли к власти и не создали катастрофу. Эту комбинацию Гайдар считал очень опасной – для страны и всего мира.

Еще хуже, что президент России Владимир Путин и его элита с удовольствием прибегают к «политическому ядерному оружию» и апеллируют к пост-имперской ностальгии, чтобы и дальше оставаться у власти. По словам Гайдара, таким образом, они открыли ящик Пандоры в России. «Это болезнь», писал он о пост-имперском синдроме. «И Россия находится в опасной стадии этого заболевания».

В экономической истории Гайдара можно найти объяснения многих явлений современного российского общества. В том числе риторической тоски по «сильной руке», которая постоянно возникает. Она появилась уже вскоре после смерти Сталина. Глава Государственной комиссии по планированию, Николай Байбаков, жаловался в своих мемуарах на «безответственность» на рабочих встречах, которая царила без строгости Сталина.

«Неудивительно», писал Гайдар. «Если из экономической системы, которая базируется на страхе перед режимом, забрать это элементарное условие, она больше не будет функционировать». И в самом деле, рабочая дисциплина в командной экономике после 1953 сразу ослабла. Когда Никита Хрущев, преемник Сталина, в 1956 году посетил советский Донбасс, он описал ситуацию одним предложением: «Все разворовали».

Рост цен на нефть, как спасательный круг

В то же время Гайдар объясняет, почему возврат к тоталитарному террору в России с тех пор уже невозможен. Советская бюрократия слишком боялась самой стать жертвой репрессий. И поэтому в 60-х годах был заключен негласный договор между народом и властью. Население остается верным режиму, взамен руководство гарантирует стабильные социальные программы и фиксированные розничные цены. Это описание очень похоже на логику системы Путина. Коррупция, неэффективность и пристрастие к амбициозным масштабным проектам, которые дорого стоят, но в конечном итоге, не приносят результатов, нынешнее российское руководство унаследовало от советской эпохи.

Тогда, как и сейчас, для такой системы есть лишь одно спасение – рост цен на нефть. В 70-х и 80-х годах, этим покрывались все ошибки, и страна жила так, будто цены никогда не упадут. И так же, как сегодня, высокие цены на нефть толкали советское руководство в то время на внешнеполитические авантюры, как война в Афганистане. Оборонная промышленность превратилась в Молох, который, по описанию Гайдара, больше не подчинялся военной логике. Вооружение производилось в таком большом объеме, что американские аналитики в 80-х годах пришли к выводу, что Советский Союз готовится к наступательной войне, хотя это было не так.

Можно заметить, что Гайдару важно объяснить широкой общественности в России, что проблема заключается не в его «шоковой терапии», а в попытке решить проблемы. Он подробно объяснил, что продовольственный кризис не был результатом реформ Горбачева, это последствия всего экономического развития Советского Союза. И он не скупился на описания хаоса и беспомощности переходного периода – атмосферы, из-за которой позже у многих россиян появится чувство унижения и отвращение к реформам.

В своей книге Гайдар объясняет, что проклятие нефти и слабая экономика остаются наибольшим риском для всех авторитарных правителей в России. Хотя экономисты многое узнали из ошибок Советского Союза, и построили более стабильную экономику. Тем не менее, также и нынешнему руководству России в фазе высоких цен на нефть не удалось уменьшить зависимость от экспорта сырьевых товаров. Эта ситуация в сочетании с «пост-империальным синдромом» может снова оказаться фатальной для России. «Пытаться вновь сделать Россию империей – значит поставить под вопрос ее существование. Риск движения в этом направлении высок», считает Гайдар.