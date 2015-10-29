Путин создал аналог пионерского движения

Соответствующий документ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

Движение создается для "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей", передает РИА Новости.

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Учредителем движения будет профильное федеральное агентство — Росмолодежь.

Напомним, пионерское движение в СССР было образовано решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года и просуществовало до 28 сентября 1991.

В соответствии с положением об организации, ее целью было "воспитание юных ленинцев в духе коммунистической идейности и преданности Советской Родине, пролетарского, социалистического интернационализма, сознательного отношения к труду и общественному достоянию, освоению духовной культуры, непримиримости ко всему, что чуждо социалистическому образу жизни".