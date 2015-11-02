В "Когалымавиа" заявили, что самолет не мог развалиться сам по себе

Самолет развалился, по мнению компании, от некоего механического воздействия внешней силы, передает Би-би-си.

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"Нет таких отказов систем самолета, нет сочетания отказов, которые могли бы привести к тому, что самолет разрушился бы в воздухе", - сказал на брифинге в Москве заместитель гендиректора компании Александр Смирнов.

По словам Александра Смирнова, самолет нельзя разрушить в воздухе даже выходом на запредельные нагрузки, поскольку автоматика лайнера воспрепятствует попыткам пилотов сделать какие-либо резкие маневры.

"Поэтому единственная возможная причина - это чисто физическое, механическое воздействие на самолет", - заключил Александр Смирнов. Он не стал уточнять, какое именно это могло быть воздействие, сославшись на необходимость дождаться результатов расследования.

Самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

Все 224 человека, находившиеся на борту лайнера, погибли.