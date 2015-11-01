Потерпевший крушение в Египте российский самолет мог разрушиться еще в воздухе

Самолет А321, потерпевший крушение в Египте, разрушился в воздухе, но делать выводы о причинах катастрофы пока рано.

Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко после осмотра места крушения лайнера, передает ТАСС.

"Рано говорить пока о выводах. Разрушение произошло в воздухе, и фрагменты разбросаны на большой площади (около 20 кв км)", - сказал он.

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Как сообщил замглавы МЧС Владимир Степанов, на место крушения самолета прибыли более 100 спасателей МЧС России.

Напомним, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. По заявлению властей Египта, никто не выжил.