В ЕС могут отменить часть санкций против России

Об этом сказал после встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини европарламентарий от Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Delfi.

"Некоторые государства - члены говорят о том, что часть санкций в отношении России может быть снята в знак ободрения", - сказал Ландсбергис.

Он сам с такой точкой зрения не согласился, потому что, по словам политика, для смягчения санкций нет оснований. Ландсбергис заявил, что не видит явных признаков улучшения ситуации в Украине, за исключением действующего перемирия.

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"Любые разговоры об отмене санкций дискредитируют Минские соглашения", - сказал Ландсбергис. Он выразил надежду, что на решение не смягчать санкции в отношении России повлияет подготовленный им и принятый в Европарламенте рапорт об отношениях ЕС с этой страной.

По словам европарламентария, этот рапорт может обусловить решение лидеров ЕС по санкциям для России, потому что Минские соглашения в нем тоже названы как возможный рычаг России с целью смягчения отношений с сообществом.

Стоит отметить, что решение о санкциях Европейский Совет примет в декабре. "Рапорт подкрепляет позицию о том, что санкции в отношении России должны пролонгироваться", - сказал Ландсбергис.