В ЕС прокомментировали возможность введения санкций против России из-за ее действий в Сирии

Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, передает РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на чиновника ЕС сообщили, что в Евросоюзе не исключают применения новых санкций против РФ в связи с операцией российских ВКС в Сирии.

Читайте такжеДействия РФ в Сирии не повлекут снятие санкций, введенных из-за агрессии против Украины – немецкий политик

"Нет, это не обсуждается, совершенно нет", - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос, возможны ли санкции в связи с действиями России в Сирии.

В свою очередь ТАСС сообщает, что европейский дипломатический источник подчеркнул необходимость дополнительного анализа действий России в Сирии. При этом он отметил, что вопрос о дополнительных санкциях сейчас не стоит на повестке дня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя действия России на сирийской территории, заявил, что военные действия России в Сирии вызывают к ней недоверие и ставят под сомнение ее способность к стратегическому мышлению.