В ЕС при помощи видеоролика объяснили критерии отмены санкций против России

Представительство Европейского Союза в Украине обнародовало ролик о санкциях в отношении России, введенных из-за аннексии Крыма и провоцирования РФ конфликта в Донбассе, передает Новое Время.

"Решение последовало после действий Москвы в Украине, которые включали нарушение украинского суверенитета и незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, приток бойцов и оружия из России в восточную Украину", - говорится в ролике ЕС.

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При этом отмечается, что ответные меры не влияют на российское население, а призваны "поменять российскую политику в отношении Украины". В ЕС отметили направления, в которых были применены санкции: 149 лицам был запрещен въезд и заморожены их активы, также заморожены активы 37 юридических лиц, ограничен доступ российских компаний к рынку капитала и технологиям.

"Евросоюз не ограничивал поставки продуктов в Россию. Это решение было принято российскими властями", - отмечается в видео.

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Кроме того, в сюжете изложены условия, при которых ЕС готов будет пересмотреть санкции в отношении РФ. В частности, Россия должна прекратить двусмысленную политику в отношении Украины, а также начать исполнять минские договоренности.