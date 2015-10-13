В ЕС при помощи видеоролика объяснили критерии отмены санкций против России
В ЕС напомнили, что санкции включали заморозку активов и доступ к рынку капитала, а от европейских продуктов Россия отказалась сама.
Представительство Европейского Союза в Украине обнародовало ролик о санкциях в отношении России, введенных из-за аннексии Крыма и провоцирования РФ конфликта в Донбассе, передает Новое Время.
"Решение последовало после действий Москвы в Украине, которые включали нарушение украинского суверенитета и незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, приток бойцов и оружия из России в восточную Украину", - говорится в ролике ЕС.
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При этом отмечается, что ответные меры не влияют на российское население, а призваны "поменять российскую политику в отношении Украины". В ЕС отметили направления, в которых были применены санкции: 149 лицам был запрещен въезд и заморожены их активы, также заморожены активы 37 юридических лиц, ограничен доступ российских компаний к рынку капитала и технологиям.
"Евросоюз не ограничивал поставки продуктов в Россию. Это решение было принято российскими властями", - отмечается в видео.
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Кроме того, в сюжете изложены условия, при которых ЕС готов будет пересмотреть санкции в отношении РФ. В частности, Россия должна прекратить двусмысленную политику в отношении Украины, а также начать исполнять минские договоренности.
VIDEO: EU sanctions against Russia explainedPosted by European Union in Ukraine on Monday, October 12, 2015