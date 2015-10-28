Сухпайки, боеприпасы и суточные: СМИ подсчитали ежедневные расходы России на войну в Сирии

Согласно подсчетам РБК, эти расходы пока укладываются в оборонный бюджет России на 2015 год, но длительная операция потребует дополнительных трат.

В своих расчетах журналисты использовали методику, которую применяли в Великобритании при оценке затрат на операцию в Ливии в 2011 году. Так, за 25 недель военной операции в Ливии британцы потратили 320 миллионов фунтов стерлингов — 1,82 миллиона фунтов в день (примерно 2,6 млн долларов). Отмечается, что для подсчета затрат британцы суммировали нескольких статей расходов — выплат «боевых» военным и гражданским специалистам без учета заработной платы и других регулярных выплат, инфраструктурных затрат, обеспечения связью и услугами IT, обслуживания военной техники (поддержание и ремонт) и др.

Читайте такжеК участию в переговорах по ситуации в Сирии пригласят Иран - Госдеп

Как известно, в Сирии в большинстве задействована российская авиация. Согласно официальным данным Минобороны, с 30 сентября по 24 октября российские самолеты с авиабазы Хмеймим совершили 934 боевых вылета. В среднем 37 вылетов в сутки, однако средняя стоимость боевого вылета российского бомбардировщика или истребителя является гостайной.

«В стоимость полета входят затраты на топливо на основе керосина, кислород для системы жизнеобеспечения экипажа, нейтральный газ (азот) для поддержания давления в топливных баках и предотвращения их воспламенения при повреждении, электричество от аэродромного источника питания для запуска двигателей и бортовых систем самолета, а также расходы на аэродромный транспорт для летчиков и персонала, тягачи для самолетов, автомобили для подвоза тормозного парашюта и боеприпасов, дежурную аэродромную технику — пожарные и санитарные машины», - рассказал проинформированный источник.

Кроме того, по его словам, в расходы для полетов входит постоянное поддержание взлетно-посадочной полосы в надлежащем состоянии и для подготовки каждого полета необходимо задействовать более десятка спецавтомобилей.

«Различные методики расчетов дают отличающиеся данные о стоимости одного часа полета: в диапазоне от 4 до 7 млн руб.(примерно от 62 до 108 тыс. долларов), или 5 млн (примерно 77 тыс. долларов) в среднем», - отметил источник, знакомый с организацией боевых вылетов.

Читайте такжеКремль тратит на войну в Сирии до $ 4 миллионов в день - аналитики

Так, согласно подсчетам журналистов, исходя из того, что самолеты в среднем выполняют 37 вылетов в сутки, - Россия потратила на них 3,6 миллиарда рублей за первые 25 дней операции (около 55 млн долларов). В сутки выходит 146 миллионов рублей, или 2,4 миллиона долларов.

Стоит также отметить, что в рамках сирийской операции корабли Каспийской флотилии РФ выполнили 26 пусков. Стоимость ракет, как и расходы на боевые вылеты авиации, — государственная тайна. Один пуск американского аналога — «Томагавка» — обходится в 1,5 миллиона долларов. «Калибр», по разным оценкам, может быть как вдвое дешевле, так и значительно дороже. Таким образом, журналисты подсчитали, что на пуск 26 ракет Россия потратила от 20 до 60 млн долларов.

Как отмечается, в ходе командировок на территорию иностранного государства российские военные дополнительно к зарплате получают суточные. В Сирии это должно быть 62 доллара. Однако выплаты суточных сокращаются примерно втрое «при условии организации питания по месту службы», поэтому военнослужащие РФ получают суточные в размере 18,6 доллара.

Читайте такжеВоенная прокуратура РФ обнародовала первые результаты проверки смерти контрактника в Сирии

По данным источников, близким к Минобороны РФ, в операции задействованы около 1600 человек. Итого, как подсчитали журналисты, расходы на суточные составляют примерно 30 тысяч долларов в день. В то же время затраты на питание контингента в 1600 человек составляют около 16,5 тыс.

Вместе с тем, согласно данным журналистов, рейсы морских танкеров и транспортной авиации, доставляющей грузы в Сирию, обходятся России почти в 100 тыс. долларов в сутки.

«Таким образом, по самым заниженным оценкам без учета расходов на подготовку операции, реконструкцию аэродрома в Латакии и возведение временных жилых конструкций стоимость ведения боевых действий российской группировки в Сирии обходится бюджету более чем $2,5 млн (2,4 млн — на боевые вылеты и еще не меньше $160 тыс. — на питание, суточные выплаты, морской и воздушный транспорт). Еще по меньшей мере $20 млн стоил залп ракетами «Калибр» и $15 млн — приобретение дополнительных гражданских судов», - подытожили в расследовании.