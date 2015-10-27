Десантный корабль "Цезарь Куников" ВМФ РФ с военным грузом прошел Босфор и направляется в Сирию - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в турецкой столице.

Вместе с тем, как отмечается, базирующаяся в Стамбуле новостная служба Bosphorus Naval News, которая отслеживает все передвижения военных кораблей через турецкие проливы, опубликовала фотографии российского БДК.

Она утверждает, что корабль идет с грузом военного характера общим весом в 500 тонн в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ.

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Как известно, "Цезарь Куников" (БДК-64) - большой десантный корабль, состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.