Десантный корабль "Цезарь Куников" ВМФ РФ с военным грузом прошел Босфор и направляется в Сирию - СМИ
Российский большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников" во вторник проследовал через Босфор в направлении Средиземного моря.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в турецкой столице.
Вместе с тем, как отмечается, базирующаяся в Стамбуле новостная служба Bosphorus Naval News, которая отслеживает все передвижения военных кораблей через турецкие проливы, опубликовала фотографии российского БДК.
Она утверждает, что корабль идет с грузом военного характера общим весом в 500 тонн в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ.
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Как известно, "Цезарь Куников" (БДК-64) - большой десантный корабль, состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России.
Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.