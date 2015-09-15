В Минобороны РФ рассказали, зачем российские военные ремонтируют сирийский аэродром в Латакии - СМИ

Об этом сообщил источник, близкий к российскому Министерству обороны, пишет Ведомости.

По его словам, установку нового светотехнического и радиотехнического оборудования на аэродроме и косметический ремонт взлетно-посадочной полосы в Латакии не стоит воспринимать как начало развертывания как минимум авиационной группировки российских вооруженных сил: «сейчас вопрос так не стоит».

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Источник отметил, военные присутствуют для доставки, выгрузки и сопровождения российских грузов, выполняя функции вооруженной охраны, и об их участии в боевых действиях в Сирии речь не идет.

«Состояние взлетно-посадочной полосы и ПМТО не позволяло нормально решать те задачи, которые стоят сейчас перед вооруженными силами: доставка гуманитарной помощи и закупленных Сирией для своей армии вооружений, боеприпасов и предметов снабжения», - добавил источник.

Кроме этого, согласно сообщению, именно для работ в порту Тартуса еще 8 сентября через Босфор проследовало килекторное судно (специальное вспомогательное судно) КИЛ-158 Черноморского флота, заодно взявшее на борт военные грузы для Сирии, укрытые маскировочной сеткой.

По данным издания, ранее, в том числе в начале 2000-х гг., это судно уже периодически заходило в российский ПМТО в Тартусе. Решения об использовании этой инфраструктуры после ее ремонта в других целях в настоящий момент нет.