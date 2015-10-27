ЕС и Косово подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации

После утверждения Европейским парламентом, соглашение, как ожидается, вступит в силу в первой половине 2016 года, передает "ЕвроПравда". Соглашение фокусируется на соблюдении основных демократических принципов и основных элементов, которые находятся в основе единого рынка ЕС.

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Оно имеет целью создать зону, позволяющую свободную торговлю и применение европейских стандартов в различных сферах, таких как конкуренция, государственная помощь и интеллектуальная собственность.

Другие положения охватывают политический диалог, сотрудничество в различных сферах, начиная от образования и занятости, энергетики, окружающей среды и юстиции и внутренних дел.

"С целью поддержки необходимых реформ ЕС выделяет финансовую помощь для западных Балкан и Турции на общую сумму около 11,7 млрд евро за период 2014-2020, из которых 645,5 млн выделяется Косово", - отметили в Еврокомиссии.

"Это соглашение открывает новый этап в отношениях ЕС-Косово. Она является важным вкладом в обеспечение стабильности и процветания в Косово и региона в целом. Я с нетерпением жду вступления в силу соглашения", - сказала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Ранее министр иностранных дел частично признанной Республики Косово Хашим Тачи призвал ЕС ускорить интеграцию балканских государств в связи с риском распространения влияния России и исламских экстремистов.