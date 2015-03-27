ЕС хочет начать переговоры о членстве Сербии до конца года

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини в Белграде, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Это приоритет для Евросоюза перейти к первым разделам в этом году. На данной стадии я не могу сказать, когда и какие конкретные разделы будут открыты для переговоров", - сказала Могерини.

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"Кое-что нужно сделать здесь, в Брюсселе и европейских столицах, но, думаю, все мы разделяем мнение, чтобы сделать это (открыть разделы вступительных переговоров - ред) до конца года".

Как отмечается, ЕС формально запустил переговоры о членстве Сербии в январе 2014 года после соглашения между Сербией и Косово.

Сербия уже давно стремится начать процесс адаптации своего законодательства к законодательству 28 членов ЕС в рамках подготовки к членству.

Ранее УНИАН сообщал, что Сербия присоединилась к Третьему энергопакету Евросоюза.