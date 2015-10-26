"Россияне все выжигают и сравнивают с землей": сирийские повстанцы рассказали о тактике авиации РФ возле Алеппо

Об этом рассказывают представители сирийской оппозиции, передает "Голос Америки".

"Нынешнее наземное наступление – самое крупное из тех, что мы видели в окрестностях Алеппо за два года", – говорит Абдул Рахман, один из командиров батальона "Ахфад Омер" из "Первой бригады" – светского ополчения, которое поддерживают США.

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"Россияне все выжигают и сравнивают с землей", – говорит он, поясняя, что тактика "выжженной земли" напоминает действия российской армии в Грозном в 1990-х годах, когда столица Чечни была превращена в руины.

«Ежедневно наносится 50-60 ударов, – продолжает Рахман. – Разница в том, что россияне бомбят не компактный город, а разбросанные деревни, одни из самых бедных на севере Сирии.

При этом отмечается, что российское вторжение изменило динамику боевых действий на севере Сирии: от побережья Латакии до внутренних провинций Хама и Идлиб и далее до провинции Алеппо.

Кроме того, в оппозиции отвергают недавние заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова, что Россия готова помочь подразделениям "патриотической оппозиции" в Сирии, особенно Свободной сирийской армии, если Москва будет знать их расположение.

"Если они узнают, где мы находимся, они будут бомбить нас", – говорит Абдул Рахман.

Повстанцы, сражающиеся за свержение президента Сирии Башара Асада, настаивают, что нет никакой опасности, что их восстание потерпит крах.

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"Решение простое. Оно не сложное. Асад, его ближайшее окружение, аппарат силовиков и всех спецслужб – все должны уйти", – говорит Закария Малахефджи, бывший вузовский преподаватель, а ныне политработник бригады "Фастаким Кама Умирт" из 3 тысяч человек, которая входит в альянс "Джейш аль-Муджахидин".

Как сообщал УНИАН, ранее сирийская оппозиция отклонила предложение России о поддержке наземной операции антиправительственных сил против террористической организации "Исламское государство".

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.