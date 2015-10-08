Госдеп США: Менее 10% ударов российской авиации в Сирии были направлены против ИГИЛ

По словам Кирби, менее 10% ударов российской авиации в Сирии были направлены против боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды", передает Би-би-си.

"Больше 90% российских авиаударов в Сирии не были направлены против террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида". В большей степени [удары] наносились по оппозиционным группам, которые хотят лучшего будущего для Сирии и не хотят, чтобы режим Асада оставался у власти", - заявил Кирби.

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Ранее российское министерство обороны обвинило США в нанесении ударов по "не террористическим целям".

Как сообщал УНИАН, Россия создала в Сирии сухопутное подразделение в размере батальона, которое обладает ракетной артиллерией и современными танками, способными не только к защите военных баз.