Иран и Россия несколько месяцев готовили военную операцию в Сирии - Reuters

В июле иранский генерал Кассем Сулеймани, глава подразделения "эль-Кудс" (Quds Force), прибыл с визитом в Москву, передает ZN.UA со ссылкой на агентство Reuters.

Там он представил план, как с помощью России серия неудач правительственных войск президента Сирии Башара Асада может превратиться в победу.

Сообщается, что иранский генерал изложил свое видение ситуации в Сирии, когда повстанцы могли прорваться к побережью, где находится единственная в Средиземном море база ВМС России.

"Сулеймани развернул на столе карту Сирии. Русские были очень обеспокоены и понимали реальные опасности для режима (Башара Асада – прим. ред.). Иранцы заверили их, что еще есть возможность исправить ситуацию. В тот момент Сулеймани убедил их, что не все потеряно", - сказал источник агентства.

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Говорится, что Иран и РФ, которые были серьезно обеспокоены успехами повстанцев в Сирии, несколько месяцев планировали военную операцию в этой стране: РФ должна наносить удары по повстанцам с воздуха, а иранские силы особого назначения – действовать на земле.

По сведениям агентства, генерал Сулеймани является одним из главных лиц, которые планируют новую наступательную операцию Ирана и России в Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия переместила в Сирию контингент и оружие для проведения наземной операции. По словам источников, Россия усиливает "наземную деятельность" для того, чтобы поддержать правительственную армию страны в борьбе против противников главы государства Башара Асада. Чиновники усомнились в том, что эта деятельность необходима для борьбы с "Исламским государством".