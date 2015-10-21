Россия нанесла авиаудар по полевому госпиталю в Сирии, погибли 13 человек - СМИ
По меньшей мере 13 человек были убиты во время авиаудара российских самолетов, которые поразили в том числе полевой госпиталь на северо-западе Сирии в провинции Идлиб.
Об этом заявила Сирийская обсерватория по правам человека, пишет со ссылкой на Le Figaro Европейская правда.
"Тринадцать человек погибли в результате российских авиаударов, под которые в том числе попал в полевой госпиталь в городе Сармин. Среди погибших физиотерапевт, охранник и член гражданской обороны", - сообщили правозащитники.
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Как сообщал УНИАН, российские самолеты за минувшие сутки совершили 46 боевых вылетов, в ходе которых нанесли удары по 83 позициям террористической группировки "Исламское государство".
Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.